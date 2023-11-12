Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım

Sosyal medya Şeyma Subaşı’nın Photoshop’u abarttığı fotoğrafı konuşuyor. Duvar fayanslarını yamultan Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden takipçilerine bir video ile ilginç bir yanıt verdi.

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