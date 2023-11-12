Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:15 Güncelleme: 12 Kasım 2023 Pazar 21:15 Sosyal medya Şeyma Subaşı’nın Photoshop’u abarttığı fotoğrafı konuşuyor. Duvar fayanslarını yamultan Şeyma Subaşı kendisiyle alay eden takipçilerine bir video ile ilginç bir yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655116383a572c00dc55dd93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç