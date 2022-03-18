Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada başlayan kavga, sokağa taştı! Yaralılar var! Sosyal medyada başlayan kavga, sokağa taştı! Yaralılar var! 18 Mart 2022 Cuma Saat: 08:25 Bodrum'da sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623417c1d4fa183ac2628873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...'' 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? Jaguarlı yasak aşk cinayetinde yeni gelişme: Olayı bilseydim ben öldürürdüm Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada Bircan Bali’den eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu! Tarkan ''Geççek'' demişti yanıt bir başka şarkıcıdan geldi: ''Geçmicek'' İstanbul’da korkutan fabrika yangını