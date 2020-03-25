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  3. 25 Mart 2020 10:55

Sosyal medyada bir rezalet daha! Gözaltına alındı

Adıyaman'da market raflarındaki sütleri içip geri bırakan ve bu anlar sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

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