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Sosyal medyada canlı yayında taciz!

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İspanya'nın güzel sosyal medya fenomeni Isabella Gonzalez, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken bir kişinin tacizine maruz kaldı.

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