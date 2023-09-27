Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada canlı yayında taciz! Sosyal medyada canlı yayında taciz! 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:35 Güncelleme: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:35 İspanya'nın güzel sosyal medya fenomeni Isabella Gonzalez, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken bir kişinin tacizine maruz kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6514056a2f3c145b300c2433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor