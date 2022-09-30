Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi 30 Eylül 2022 Cuma Saat: 18:05 Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen Nostradamus 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabından bir sayfa sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633705ad1f290d78d331cf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu Erdoğan: ''Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetimiz var'' Apple'de ''büyük göğüslü kadınlar'' depremi!