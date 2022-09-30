Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen Nostradamus 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabından bir sayfa sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633705ad1f290d78d331cf23" allowfullscreen></iframe>