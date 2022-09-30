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Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen Nostradamus 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabından bir sayfa sosyal medyada gündem oldu.

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