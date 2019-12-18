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  3. 18 Aralık 2019 09:25

Sosyal medyada Hekimoğlu rüzgarı

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban'ın başrollerini paylaştığı Hekimoğlu dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı. Hekimoğlu'nun 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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