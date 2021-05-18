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  4. Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı?

Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı?

Prof. Muhammed Akkoyunlu, sosyal medyada gündem olan "Akciğerleriniz ne kadar güçlü?" testi ile ilgili açıklamada bulundu.

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