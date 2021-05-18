Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı? Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı? 18 Mayıs 2021 Salı Saat: 20:01 Prof. Muhammed Akkoyunlu, sosyal medyada gündem olan "Akciğerleriniz ne kadar güçlü?" testi ile ilgili açıklamada bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a3f2d637fee11c2e49d803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji'nin uyarıları sonrası vatandaşlar böyle önlem aldı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı Thodex soruşturmasında iki isim yakalandı Akşener sordu: İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ilişki askıya alındı mı? Devlet Bahçeli'den Sedat Peker çıkışı