Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı?

Prof. Muhammed Akkoyunlu, sosyal medyada gündem olan "Akciğerleriniz ne kadar güçlü?" testi ile ilgili açıklamada bulundu.

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