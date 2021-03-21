Sosyal medyada paylaşınca yakalandı!

İstanbul Sultanbeyli'de aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan şahıs polis ekiplerince yakalandı. 6 bin 700 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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