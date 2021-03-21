Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada paylaşınca yakalandı! Sosyal medyada paylaşınca yakalandı! 21 Mart 2021 Pazar Saat: 13:05 İstanbul Sultanbeyli'de aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan şahıs polis ekiplerince yakalandı. 6 bin 700 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60571a7b9ddb927ba81f60a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti D-100 karayolunda metrelerce kuyruk Küçük kıza şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı! Joe Biden ayakta duramadı! Olay görüntüler