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Sosyal medyada paylaşınca yakalandı!

İstanbul Sultanbeyli'de aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan şahıs polis ekiplerince yakalandı. 6 bin 700 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

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