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Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar için provokasyon operasyonu başlattı. 53 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken 7 şüpheli de gözaltına alındı.

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