Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu 13 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:30 İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar için provokasyon operasyonu başlattı. 53 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken 7 şüpheli de gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a22e169415dc9c6e0f64c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 29 hedef imha edildi 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı Şafak vakti dev operasyon: 113 zanlı gözaltında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu paketledi! Türkiye'ye getirildi