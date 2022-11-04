Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 22:20 Antalya’da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla dövdü. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636565f274fedc6a6705e373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar... Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada