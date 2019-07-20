Sosyal medyada tepki çeken görüntülere Valilikten açıklama
20 Temmuz 2019 15:30
Sosyal medyada tepki çeken görüntülere Valilikten açıklama
Çorum’un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeğe bir kadının elindeki kürekle vurarak ayırmaya çalışması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Çorum Valiliği sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Her iki köpeğin fotoğrafının Valilik hesabından paylaşıldığı açıklama da, şu ifadelere yer verildi; “Sosyal medyada çıkan Çorum ili Bayat...