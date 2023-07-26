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Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi

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ABD’de bir kişi kumsalda birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kum kazarak birleştirdi. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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