Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi

ABD’de bir kişi kumsalda birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kum kazarak birleştirdi. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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