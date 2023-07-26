Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 19:35 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:35 ABD’de bir kişi kumsalda birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kum kazarak birleştirdi. O görüntüler sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c14b50af16c00d240e4c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! İstanbul Beykoz'da orman yangını İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp Kum fırtınası şehri böyle yuttu! Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada