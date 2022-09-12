Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum'' Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum'' 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 11:50 TikTok'ta paylaşılan ve kendisini "yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan bir kişinin, özel jet ile İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı anlar sosyal medyada olay oldu.halinde" dediği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631ef2d48f066c4cf13c0153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada şimdi de ''düşük faizli kredi'' tuzağı! Şok itiraf: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor iddiası Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı İstanbul'da korku dolu gece! İki bina tahliye edildi İki aile birbirine girdi; ölü ve yaralılar var! ''Zamlar yüzünden 'bugün sokağa çıkmayalım'' diyen AK Partili danışmanlar var'' Cem Yılmaz'dan kendisine ''soytarı'' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki İstanbul'da kadın yolcuların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı Kılıçdaroğlu'na, Bahçeli'yi kızdıracak slogan: ''Bozkurt Kemal''