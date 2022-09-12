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  4. Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum''

Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum''

TikTok'ta paylaşılan ve kendisini "yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan bir kişinin, özel jet ile İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı anlar sosyal medyada olay oldu.halinde" dediği görüldü.

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