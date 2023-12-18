Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 08:05 İstanbul Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657fd3243981520df108f193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi