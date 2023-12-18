Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu

İstanbul Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza kesildi.

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