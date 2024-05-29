Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 10:51 Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin başvurdukları "şok diyetler" ile birlikte yeni sağlık tehdidi de sosyal medya fenomenlerinin popüler ettiği yeni diyet akımları oldu. Uzman isimden hayati bir uyarı geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6656de71d953591b6303d9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alex De Souza'nın Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu Sivas'ın gözbebeği Kangal köpeğinin nesli tehlikede 25 yıllık mesleğini bırakıp devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu İzmir'de sokak ortasında dehşet: 1 ölü Türkiye'den Himalaya'ları aratmayan görüntüler İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renklerine büründü Efes-2024 Tatbikatı'nda milli savunma teknolojileri sergilendi Bir suç örgütü daha çökertildi: 51 gözaltı var Sağanak yağışlar sele yol açtı; 2 genç kız sele kapıldı