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Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin başvurdukları "şok diyetler" ile birlikte yeni sağlık tehdidi de sosyal medya fenomenlerinin popüler ettiği yeni diyet akımları oldu. Uzman isimden hayati bir uyarı geldi.

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