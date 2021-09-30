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  4. Sosyal medyadan aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

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