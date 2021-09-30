Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadan aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı Sosyal medyadan aldı, kargo gelince hayatının şokunu yaşadı 30 Eylül 2021 Perşembe Saat: 09:56 İstanbul'da sosyal medyadan eşine elbise siparişi veren adam, gelen kargodan çıkanı görünce gözlerine inanamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61555f8ffd923b5e241c85d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vatandaş açık açık sordu: ''Elektriği de mi dış güçler yaktı ?'' İşten çıkarıldı, ortalığı savaş alanına çevirdi Eda Erdem'den ödül gecesine damga vuran Atatürk mesajı Sadakatsiz'de Derin'in yalanı ortaya çıktı Berkay Ateş de Sadakatsiz'de Ankara'da ilginç anlar! Yayalara yol veren minibüse otobüs çarptı 13 yaşındaki kızı kaçıramayınca aileye dehşeti yaşattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi Gözaltına alınan öğrencilerden açıklama: ''Vazgeçmeyeceğiz''