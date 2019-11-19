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  3. 19 Kasım 2019 00:20

Sosyal medyadan canlı yayın yaparken kaza yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü T.T.'nin, çarpma anında da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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