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  3. 23 Kasım 2019 10:50

Sosyal medyadan konumunu paylaştı; hastanelik oldu!

Sarıyer'de, sosyal medyada yer bildiriminde bulunduktan sonra husumetlileri tarafından dövülüp, silah ile vurulan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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