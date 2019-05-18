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  3. 18 Mayıs 2019 11:34

Sosyal medyadan tanıştı, hayatı kabusa döndü

Adana'da sosyal medyadan tanıştığı Nilgün K.(51) ile sevgili olmak isteyen Ahmet U.(58) teklifini reddeden kadını uzun süre tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladı.

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