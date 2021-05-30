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Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi

Samsun'da bir kişi sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu genç kızın ailesi tarafından beyzbol sopası ile hastanelik edildi.

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