Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 16:51 Samsun'da bir kişi sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu genç kızın ailesi tarafından beyzbol sopası ile hastanelik edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b39853f9edff77be748993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi Bir ilginç olay: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var Sedat Peker Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın