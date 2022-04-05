Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tepki çeken bir olay yaşandı. Müge Anlı, programa katılan Bülent Tuna'nın Suriye mültecisi eşine vatandaşlık için yardım sözü verdi.

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