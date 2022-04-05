Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü 05 Nisan 2022 Salı Saat: 18:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tepki çeken bir olay yaşandı. Müge Anlı, programa katılan Bülent Tuna'nın Suriye mültecisi eşine vatandaşlık için yardım sözü verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c5f5f48b8a65e081c9823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mobilya fabrikasında büyük yangın Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler! Muharrem İnce basın politikalarını ahırda açıkladı Midyeci Ahmet'in eski eşinden olay video! ''Gerçek yüzünü görün'' deyip açıkladı İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı