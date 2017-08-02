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  3. 02 Ağustos 2017 00:15

Sosyal medyadan uyarmıştı: 1 saniyeyle kurtuldu

Antalya’da bir kişinin sosyal medyadan ‘devrilecek’ notuyla fotoğrafını paylaştığı ağaç, 3 saat sonra bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda şoka giren kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu.

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