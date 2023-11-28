Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla bir sosyal medya fenomenine dönüşen Barbara Gambetesa, uğradığı tacizi video ile paylaşarak tacizcisini ifşa etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65659e3c35b86d87200f4b13" allowfullscreen></iframe>