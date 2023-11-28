Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti 28 Kasım 2023 Salı Saat: 11:00 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 11:01 Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla bir sosyal medya fenomenine dönüşen Barbara Gambetesa, uğradığı tacizi video ile paylaşarak tacizcisini ifşa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65659e3c35b86d87200f4b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti