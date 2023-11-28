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  4. Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti

Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti

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Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla bir sosyal medya fenomenine dönüşen Barbara Gambetesa, uğradığı tacizi video ile paylaşarak tacizcisini ifşa etti.

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