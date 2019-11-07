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  3. 07 Kasım 2019 12:50

Sosyal medyanın olay ismi Kerimcan geri döndü

Uçağın tuvaletinde mastürbasyon yaparken çektiği videoyu yanlışlıkla paylaşan ve tepkiler üzerine sosyal medyaya ara veren Kerimcan Durmaz, eski günlere geri döndü.

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