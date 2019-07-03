  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Temmuz 2019 21:32

Sosyal medyanın yeni akımına Derya Uluğ da katıldı

Son günlerde sosyal medyada ''tekmeyle şişe kapağı açma'' moda oldu. İnternette hızla yayılan ''bottlecapchallenge'' akımına ünlü şarkıcı Derya Uluğ da katıldı.

Video Galeri
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Video Galeri
Türkiye’de benzer bir adımı atmalı
"Türkiye’de benzer bir adımı atmalı"
Video Galeri
Kan donduran görüntü ! Polis, bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı
Kan donduran görüntü ! Polis, bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Fren yerine gaza bastı, eve girdi
Fren yerine gaza bastı, eve girdi
Video Galeri
15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması
15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM