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  3. 26 Nisan 2017 12:38

Sosyal medyanın yıldızı oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol'un zeybek oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hızla yayıldı ve kısa sürede ünlü oldu.

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