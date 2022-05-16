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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Suriyeli sığınmacı polis aracında TikTok videosu çekti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Suriyeli sığınmacı polis aracında TikTok videosu çekti

Syria0333 ismiyle paylaşımlar yapan Suriyeli sığınmacının polis aracını kullandığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Tepki çeken görüntüler sonrası o sığınmacı sınır dışı ediliyor.

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