Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Suriyeli sığınmacı polis aracında TikTok videosu çekti Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Suriyeli sığınmacı polis aracında TikTok videosu çekti 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 17:05 Syria0333 ismiyle paylaşımlar yapan Suriyeli sığınmacının polis aracını kullandığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Tepki çeken görüntüler sonrası o sığınmacı sınır dışı ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62825a258effcb69e67f59d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otogarda dehşet anları! Eşini ve öz kardeşini böyle vurdu Kimliğini kaybetti, şimdi 7,5 milyon TL vergi borcu var! Bursa'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Dikkat! Çarşıda, pazarda işte böyle dolandırılıyoruz NASA'nın ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' dediği Salda Gölü bu hale geldi Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun peşini bırakmıyor! Bir çıkış daha 4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı