Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü 21 Mart 2021 Pazar Saat: 21:30 Şanlıurfa’da, Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605790d158e5b209e60cf1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avustralya’yı milyonlarca fare bastı Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı Putin'den hafta sonu kaçamağı Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı Canlı yayında olay kavga! Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi Genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Antalya'da can pazarı! ''İmdat, boğulacağız'' Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucu neye uğradığını şaşırdı Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler