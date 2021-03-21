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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü

Şanlıurfa’da, Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı.

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