Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı

ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yapıp sosyal medyada paylaşınca infiale yol açtı.

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