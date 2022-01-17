Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 13:25 ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yapıp sosyal medyada paylaşınca infiale yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e544322688321d4e05a553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı 19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş! İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!