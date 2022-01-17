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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı

ABD'de yaşayan bir kadın, 12 yaşındayken erkek arkadaşının kendisine yanıt vermesi için kaçırılma numarası yapıp sosyal medyada paylaşınca infiale yol açtı.

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