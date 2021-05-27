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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'da çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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