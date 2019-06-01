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  3. 01 Haziran 2019 17:27

Sosyal medyayı karıştıran video ! Herkes yanlış biliyormuş

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Videoda ismini söyleyen Rihanna, yıllardır yanlış telaffuz kurbanı olduğunu ortaya çıkardı.

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