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  3. 09 Kasım 2019 00:00

Sosyal medyayı sallayan ''10 Kasım'da Atatürk'e mesaj'' videosu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı için hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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