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  3. 02 Nisan 2018 16:33

Sosyal medyayı sallayan asker

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında rahat tavırlar sergileyen asker sosyal medyada olay yarattı.

Bilgin Pro
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