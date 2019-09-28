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  3. 28 Eylül 2019 18:05

Sosyal medyayı sallayan ''deprem duası''

Türkiye İstanbul’da yaşanan depremleri konuşuyor. İstanbul’da Perşembe günü yaşanan 5.8’lik depremin ardından tüm Türkiye gündemine depremi aldı.

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