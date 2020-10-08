  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Ekim 2020 19:25

Sosyal medyayı sallayan olay! Türk bayrağını aracının üzerine örttü

Video Galeri
Merter'de metrobüs kazası! Ekipler müdahale ediyor
Merter'de metrobüs kazası! Ekipler müdahale ediyor
Video Galeri
Bakan Kurum açıkladı: 2022 yılı sonu gelmeden bitirip teslim edeceğiz
Bakan Kurum açıkladı: 2022 yılı sonu gelmeden bitirip teslim edeceğiz
Video Galeri
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetti
Video Galeri
Şampiyon sörfçü ile köpekbalığının tehlikeli yakınlaşması!
Şampiyon sörfçü ile köpekbalığının tehlikeli yakınlaşması!
Video Galeri
Sıfır otomobilden çıkan falçatayla elini kesen adama bir şok daha
Sıfır otomobilden çıkan falçatayla elini kesen adama bir şok daha
Video Galeri
Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı
Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM