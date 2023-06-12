Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:30 ABD'nin Las Vegas kentinde uzaylı olduğu iddia edilen esrarengiz yaratık kameraya yansıdı. Doğrulama platformu Teyit.org videonun gerçek olup olmadığını araştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64871dee07a6c8286c4f3263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı Türkiye'nin doğal güzelliği sular altında kaldı Thodex davasında kendini böyle savundu SMA hastası çocuk çetesine suç üstü! 19 yıldır bitmeyen boşanma davası! Genç kadın isyan etti Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sele dönüştü TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması Bahar yağmurları kaybolan gölü geri getirdi Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı