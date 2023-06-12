  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı

Güncelleme:

ABD'nin Las Vegas kentinde uzaylı olduğu iddia edilen esrarengiz yaratık kameraya yansıdı. Doğrulama platformu Teyit.org videonun gerçek olup olmadığını araştırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı
Türkiye'nin doğal güzelliği sular altında kaldı
Thodex davasında kendini böyle savundu
SMA hastası çocuk çetesine suç üstü!
19 yıldır bitmeyen boşanma davası! Genç kadın isyan etti
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sele dönüştü
TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması
Bahar yağmurları kaybolan gölü geri getirdi
Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı