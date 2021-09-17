Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyayı sallayan video: Sınıf başkanı seçilen öğrenci Erdoğan taklidi yaptı Sosyal medyayı sallayan video: Sınıf başkanı seçilen öğrenci Erdoğan taklidi yaptı 17 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:50 Okulların açılması ile birlikte, sınıf başkanı seçilen bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6144b95c16ddc0066d63aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan CHP'li belediyeleri böyle eleştirdi: ''Artık illerde sular akmıyor'' Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni tehlike Diyarbakır'daki Çayönü Höyüğü'nde tarihi keşif! 5 bin yaşındalar! İstanbul'da iş adamına gasp tuzağı: Kripto paralarını çaldılar İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı Göç etmek isteyen yüzlerce kuşun toplu ölümü şoke etti Mesut Özil'in taraftara öpücüklü yanıtı olay oldu