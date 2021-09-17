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Sosyal medyayı sallayan video: Sınıf başkanı seçilen öğrenci Erdoğan taklidi yaptı

Okulların açılması ile birlikte, sınıf başkanı seçilen bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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