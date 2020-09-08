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  3. 08 Eylül 2020 12:55

Sosyal mesafesiz evlilik teklifine ceza!

Adıyaman’da sevdiği kıza arkadaşları ile birlikte meşaleli evlilik teklifinde bulunan gence, ‘sosyal mesafe’ kurallarına aykırı davranmaktan 900 TL ceza kesildi.

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