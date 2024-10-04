Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu

Türkiye'de her kesimin sofralarındaki lezzet kuru fasulye kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyetenin de gözdesi oldu.

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