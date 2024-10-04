Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu Sosyete kuru fasulyeyi keşfetti: Zenginlerin gözdesi oldu 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 12:17 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 12:17 Türkiye'de her kesimin sofralarındaki lezzet kuru fasulye kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sosyetenin de gözdesi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ffb2b6427e33a8da0afdd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM'li belediye, işçisini ameliyat masasında işten çıkardı Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar iPhone sevdası üzerinden 6 milyon TL'lik dolandırıcılık İstanbul Boğazı'nda yangın paniği: 2 işçi hastaneye kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Emine Erdoğan'dan anne adaylarına normal doğum çağrısı