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  3. 20 Temmuz 2017 11:45

Soyguncu neye uğradığını şaşırdı

Silahlı çalışan hırsızı böyle kaçırdı.

Video Galeri
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, aracın camını kırdı
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, aracın camını kırdı
Video Galeri
18 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
18 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Video Galeri
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
Video Galeri
Beyoğlunda silahlı market soygunu
Beyoğlunda silahlı market soygunu
Video Galeri
Suriye sınırına obüs topu sevkıyatı
Suriye sınırına obüs topu sevkıyatı
Video Galeri
Bahçeşehir Üniversitesinden e-spor oyuncularına burs
Bahçeşehir Üniversitesinden e-spor oyuncularına burs
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