  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Haziran 2017 12:45

Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı

İstanbul Şişli’de bir marketi soyan silahlı ve maskeli 4 zanlının markete gelişleri ile kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncuların kaçarken havaya ateş açtığı öğrenildi.

Video Galeri
İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı
İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı
Video Galeri
Beykozda hafriyat yüklü kamyon araçların arasına daldı
Beykozda hafriyat yüklü kamyon araçların arasına daldı
Video Galeri
Kadını araçtan yola attılar
Kadını araçtan yola attılar
Video Galeri
Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
Video Galeri
Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar
Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar
Video Galeri
Erzurumlu Çitos Efe dünya fenomeni oldu
Erzurumlu Çitos Efe dünya fenomeni oldu