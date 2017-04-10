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  3. 10 Nisan 2017 20:20

Soyguncular işletmeci ve çalışanı dondurucuya kilitledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kasap dükkanına giren maskeli 2 kişi, işletmeciyi ve çalışanı darp edip derin dondurucuya kilitledi. Donmak üzere olan 2 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

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