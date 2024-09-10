Anasayfa Video Galeriler Gündem Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov 10 Eylül 2024 Salı Saat: 10:00 Güncelleme: 10 Eylül 2024 Salı 10:00 Beyaz TV ekranlarından yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da minik Narin için canlı yayında hep birlikte çığlık attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dfeea6022d6513350c3083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı İstanbul'da kaybolan genç kızdan babasına şok suçlama Narin cinayetinde, Halk TV muhabirine ölüm tehdidi İstanbul'daki zincirleme kazada ilginç anlar Hırsızlık, yağma, cinayet, cinsel istismar... 81 ilde binlerce gözaltı var Bir kadın cinayeti daha: İstanbul'da kaldığı otelde öldürüldü İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı