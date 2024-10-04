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Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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