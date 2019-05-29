  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2019 14:30

Soylu: ''Bayram'da yola çıkacaklara sürprizimiz var''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatilinde araçlarıyla tatil için yola çıkacak vatandaşları yollarda bir sürprizin beklediğini açıkladı.

Video Galeri
Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi göz doldurdu
Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi göz doldurdu
Video Galeri
Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
"Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
Video Galeri
Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı
Aldatılan kadının intikamı ! Kocasına çırılçıplak şehir turu attırdı
Video Galeri
Temel kazısından tarih çıktı
Temel kazısından tarih çıktı
Video Galeri
Jandarmadan sahte belge operasyonu
Jandarmadan sahte belge operasyonu
Video Galeri
Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM