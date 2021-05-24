Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini iddia etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ac0d0e9a53d44b234ed203" allowfullscreen></iframe>