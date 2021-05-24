Anasayfa Video Galeriler Gündem Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş'' Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş'' 24 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 23:31 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ac0d0e9a53d44b234ed203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Giresun'da faciadan dönüldü 43 ilin geçiş noktasında trafik durdu Çekirgeler çiftçinin kabusu oldu ''Tayyip Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız'' Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Yine İstanbul yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor: Başvurular nasıl yapılacak? Otelin terasında doğum günü partisi skandalı