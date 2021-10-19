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Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez''

İçişleri Bakanı Soylu, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Osman Kavala açıklamaları için "Türk yargısı bitti demeden bitmez" diyerek tepki gösterdi.

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