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  3. 11 Haziran 2019 16:10

Soylu’dan ABD’ye mesaj; “Size haraç veren ülke olmayacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar Meydan’da yaptığı konuşmada, "Doğu ve Güneydoğu’da nasıl PKK’nın varlığını oradan kaldırmak istiyorsak görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir" dedi. Bakan Soylu, Bağcılar Meydan’da vatandaşlarla buluştu. Soylu, selamlaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların öz çekim yaptığı...

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