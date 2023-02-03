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  4. Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD büyükelçisine seslenerek, ''Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o...

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