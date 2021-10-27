Anasayfa Video Galeriler Gündem Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 10:00 Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6178f925b9f9bf1b4b48d5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız'' Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...